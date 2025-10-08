Во Франции ультраправые готовы при победе на выборах формировать коалиционное правительство

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В руководстве французской правой националистической партии "Национальное объединение", в случае досрочных выборов в Национальное собрание и победы на них, заявили, что будут готовы формировать коалиционное правительство, сообщает BFMTV.

"Если французское население захочет видеть нас у власти, то мы готовы. Мы выдвинем Жордана Барделла, который сформирует коалиционное правительство", - заявила глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен.

По ее словам, если по итогам выборов партии не удастся набрать абсолютного большинства, в партии с уважением отнесутся к воле французских граждан.

Ле Пен также предупредила, что ее партия считает бесполезными попыткам президента Франции Эммануэля Макрона сформировать стабильное правительство. Поэтому в "Национальном объединении" настаивают на более радикальных мерах.

"Я жду роспуска Национального собрания или же отставки Макрона - это тоже меня вполне устроит", - добавила Ле Пен.

Опросы в последние недели показывали, что "Национальное объединение" - самая популярная партия во Франции. Однако в одиночку ей вряд ли удастся получить контроль над парламентом.

Ранее 8 октября ушедший с поста премьер-министра Себастьен Лекорню по поручению Макрона провел финальные переговоры с политическими силами, чтобы проверить, есть ли возможности для компромиссов. В частности, он встретился с представителями Социалистической партии, с национальным секретарем Коммунистической партии Фабьеном Русселем и с лидером партии "зеленых" Марин Тонделье.

"Национальное объединение" и ультралевая партия "Непокоренная Франция" отказались от переговоров с Лекорню.

После встречи с Лекорню первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор заявил, что не согласится на формирование правительства в коалиции со сторонниками Макрона.

В Коммунистической партии настаивают на назначение премьер-министра из левых политических сил.

Марин Тонделье заявила, что единственным решением политического кризиса было бы назначение премьера из рядов партии "зеленых".

Накануне Лекорню провел переговоры со сторонниками Макрона. В среду утром он сообщил, что, по предварительным результатам переговоров, наблюдается стремление политических сил "принять бюджет до 31 декабря 2025 года". По словам министра, это отдаляет перспективу роспуска Национального собрания.

Макрон принял отставку премьер-министра 6 октября.

Вскоре после этого "Непокоренная Франция" внесла предложение об импичменте президента, которое подписали 104 депутата. Бюро Национального собрания приняло в среду решение не давать ход проекту резолюции. Координатор партии Манюэль Бомпар написал в соцсети X, что "левые" проголосовали за рассмотрение проекта, сторонники Макрона и республиканцы проголосовали "против" и представители "Национального объединения" воздержались и тем самым, по cловам Бомпара, "спасли Макрона".

В "Непокоренной Франции" предупредили, что будут добиваться вотума недоверия любому правительству, если в него войдут сторонники Макрона, "правые" и все те, кто продолжит политику Макрона.