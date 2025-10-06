Поиск

Подавший в отставку премьер Франции проведет финальные переговоры с партиями

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, подавший в отставку ранее в понедельник, заявил, что согласился провести по поручению президента страны Эммануэля Макрона финальные переговоры с политическими силами, чтобы проверить, нет ли возможности для компромиссов.

"Я выполню поручение президента республики и в последний раз проведу с политическими силами обсуждения для достижения стабильности в стране", - написал он в соцсети X.

В среду вечером он сообщит президенту, возможно ли выстроить "площадку для действий и стабильности", исходя из чего президент будет делать выводы.

Ранее в понедельник Лекорню подал президенту страны прошение об отставке, Макрон принял ее.

Накануне вечером Лекорню объявил состав нового кабинета министров, предлагаемого на замену правительства Франсуа Байру, ушедшего в отставку в начале сентября. В предложенном премьер-министром составе фигурировало значительное число министров из прежнего правительства. Сформированный Лекорню кабинет сразу же подвергся резкой критике оппозиции.

Лекорню, возглавлявший министерство обороны в кабинете Байру, был назначен премьером 9 сентября.

У сторонников Макрона после выборов 2024 года нет большинства в парламенте, поэтому ни одно назначаемое правительство не может стабильно работать без поддержки со стороны хотя бы части оппозиции.

