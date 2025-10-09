Поиск

Узбекистан в ближайшие дни начнет строительство первой АЭС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Узбекистане в ближайшие дни будет дан старт реализации совместных с Россией проектов по строительству первой реакторной установки атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

"В эти дни состоится историческое событие - будет дан старт реализации совместных проектов строительства первой реакторной установки будущей атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане", - сказал Мирзиёев, выступая на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе.

Текст его выступления опубликован на официальном сайте главы государства.

Президент подчеркнул, что энергетическое сотрудничество стран региона с Россией будет и впредь оставаться важным фактором стабильности и устойчивого развития.

"Сегодня мы реализуем стратегические проекты, включая развитие газопроводов и энергетической инфраструктуры", - отметил он.

Глава Узбекистана предложил наладить широкое научно-практическое сотрудничество в сфере атомной энергетики. В частности, он выступил с инициативой создать в Узбекистане Региональный центр компетенций по атомной энергетике, а также принять программу подготовки кадров на базе ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Кроме того, Мирзиёев предложил разработать комплексную программу "Энергетическое партнёрство Центральной Азии и России" - с целью трансфера передовых технологий, подготовки специалистов и реализации совместных проектов.

В области инноваций президент Узбекистана выступил с инициативой открытия филиалов центра "Сколково" в странах Центральной Азии. Также он предложил создать Региональный экспертный совет по искусственному интеллекту и цифровым технологиям.

"Уверен, такая платформа позволит консолидировать усилия и наладить проектное сотрудничество на уровне наших ведущих научных центров, организаций и IT-компаний", - добавил он.

