Председатель конгресса Перу вступил в должность президента после импичмента прежней главы государства

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Председатель конгресса Перу Хосе Хери принес присягу в должности президента страны после импичмента предыдущего главы государства Дины Болуарте, сообщает в пятницу перуанское агентство "Андина".

Перуанский парламент полным составом проголосовал за отстранение Болуарте с поста президента 9 октября. Причиной называется "неспособность властей сдержать всплеск преступности" в стране.

Болуарте пришла к власти в 2022 году также после отстранения конгрессом ее предшественника Педро Кастильо.

В период руководства государством политик оказалась в эпицентре ряда скандалов, в частности, она выступила с инициативой о повышении президентской зарплаты с $4,4 тыс. до $10 тыс. при среднем заработке большинства граждан страны в $623 в месяц.

В Перу с 2016 года сменилось шесть президентов, и ни один из них не пробыл на этом посту весь пятилетний срок своих полномочий.