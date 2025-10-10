Путин встретился в Душанбе с Токаевым

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился в Душанбе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава российского государства в среду прибыл в Таджикистан с государственным визитом. В четверг он провел переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном, выступил на саммите "Центральная Азия - Россия" и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

10 октября Путин и Токаев примут участие в заседании Совета глав стран-участниц СНГ.