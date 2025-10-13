Трамп призвал арабские страны присоединяться к Соглашениям Авраама

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился к арабским странам с призывом участвовать в Соглашениях Авраама о нормализации отношений с Израилем.

"Я надеюсь, что все присоединятся к Авраамским Соглашениям (...) Сейчас многие, даже сегодня, говорят о том, что надо всем вместе присоединиться. Очень многие говорили со мной об этом", - сказал Трамп, выступая на саммите по сектору Газа в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Президент США подчеркнул, что страны, которые уже подписали соглашение, получили выгоду.

"Я надеюсь, что сейчас все присоединятся. Теперь нет оправданий: их больше нет в виде Газы и Ирана", - отметил Трамп.

По его словам, теперь можно "построить регион, который будет сильным, стабильным, процветающим и единым в своем окончательном отказе от террора".

Ранее в понедельник Трамп также выразил готовность взаимодействовать с Ираном и предположил, что Тегеран стремится улучшить с ним отношения. Президент добавил, что хотел бы снять санкции с Ирана, но этого делать нельзя без готовности Тегерана к диалогу и уступкам.

Соглашения Авраама о нормализации отношений были заключены в период первого срока администрации Трампа в 2020 году при участии США между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. В январе 2021 года процесс присоединения к соглашениям начал Судан, однако до конца этот процесс завершен не был. Еще несколько арабских стран рассматривали возможность присоединения к этим соглашениям, но в связи со сменой администрации в Белом доме в 2021 году ситуация застопорилась.