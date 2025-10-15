ХАМАС в среду вернет Израилю тела четырех заложников

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС намерено передать тела еще четверых заложников Израилю в среду, сообщает The Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.

"ХАМАС проинформировало посредников о том, что в среду оно передаст Израилю тела еще четырех погибших заложников", - говорится в сообщении.

В результате число погибших заложников, возвращенных ХАМАС, достигнет 12, тела еще 16 останутся в секторе Газа.

ХАМАС заявил, что ему нужно время, чтобы добраться до всех тел, поскольку некоторые из них находятся под обломками зданий и туннелей, разбомбленных армией обороны Израиля. Некоторые погибшие заложники также, по заявлениям палестинского движения, находятся в районах, контролируемых ЦАХАЛ.

Движение ХАМАС на данный момент освободило 20 живых заложников и передало тела восьми погибших, однако тела еще 20 заложников остаются в Газе. В ответ власти Израиля освободили из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных.