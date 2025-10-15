Поиск

Италия отменила решение о выдаче ФРГ фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Верховный суд Италии отправил дело на пересмотр

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Италии отменил решение Апелляционного суда об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова - предполагаемого координатора подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", и постановил пересмотреть дело, сообщает в среду ANSA.

"Верховный суд аннулировал решение Апелляционного суда и направил на повторное рассмотрение дело о выдаче Германии Сергея Кузнецова, бывшего капитана украинской армии", - передает агентство.

В августе прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Адвокат задержанного подал апелляцию на это решение.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Италия Северный поток Германия Украина
