Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 16 октября

Белый дом дал ЦРУ полномочия на операции в Венесуэле, Трамп утверждает, что Моди обещал не покупать нефть из РФ, упрощены условия уголовного наказания для иноагентов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть. Президент США также сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине.

- Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам. Отменяется действующее сейчас условие о наличии двукратного привлечения к административной ответственности в течение года.

- NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле. Трамп подтвердил эту информацию.

- Мужчина погиб при атаке дронов на брянское село. Об этом сообщил губернатор Богомаз.

- Трамп считает, что украинскому урегулированию мешает неприязнь между Путиным и Зеленским. При этом он полагает, что Путин хочет завершить конфликт.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

США ожидают, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Италия отменила решение о выдаче ФРГ фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Более половины стран НАТО согласились участвовать в программе по закупке оружия для Украины

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });