Что случилось этой ночью: четверг, 16 октября

Белый дом дал ЦРУ полномочия на операции в Венесуэле, Трамп утверждает, что Моди обещал не покупать нефть из РФ, упрощены условия уголовного наказания для иноагентов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть. Президент США также сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине.

- Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам. Отменяется действующее сейчас условие о наличии двукратного привлечения к административной ответственности в течение года.

- NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле. Трамп подтвердил эту информацию.

- Мужчина погиб при атаке дронов на брянское село. Об этом сообщил губернатор Богомаз.

- Трамп считает, что украинскому урегулированию мешает неприязнь между Путиным и Зеленским. При этом он полагает, что Путин хочет завершить конфликт.