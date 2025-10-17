Поиск

Католикоса всех армян могут обвинить в принуждении к участию в антиправительственных митингах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на основании записи телефонного разговора, в котором упоминается имя католикоса всех армян Гарегина Второго в контексте принуждения священнослужителей к участию в антиправительственных митингах.

"Уголовное дело возбуждено по признакам, предусмотренным ч.3 ст.236 УК Армении (препятствование или принуждение к проведению или участию в собрании с использованием власти или служебных полномочий, а также материальное стимулирование участия в собрании или отказа от участия в нем)", - заявили в пресс-службе СК Армении.

Ранее в пятницу в провластных СМИ Армении появилась аудиозапись телефонного разговора директора отдела внешних отношений и протокола Первопрестольного Св. Эчмиадзина, архиепископа Натана Ованнисяна и бывшего жезлоносца католикоса, иерея Агана Ернджакяна.

В разговоре архиепископ Натан уговаривает иерея отозвать заявление об увольнении из духовенства, однако он отказывается, заявляя, что католикос поручил ему и его семье участвовать в антиправительственных демонстрациях в 2021 году, а когда он отказался, то его отправили служить в часовню в 200 км от Еревана.

Пресс-секретарь СК Армении Кима Авдалян заявила "Интерфаксу", что уголовное дело возбуждено на основании записи телефонного разговора, конкретных обвиняемых пока нет.

Между тем, пресс-канцелярия Первопрестольного Св. Эчмиадзина заявила, что правоохранительная и судебная системы Армении "задействованы в реализации незаконных антицерковных действий".

"Цель распространения подобных высказываний, приписываемых Католикосу всех армян, - дискредитация и разжигание вражды к Церкви и духовенству. Нарушение тайны телефонных разговоров само по себе является преступлением и отдельной темой, на которую мы надеемся, что правоохранительные органы дадут адекватный ответ", - отметили в Эчмиадзине.

Правящая партия Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном заявляет, что католикос должен отречься от престола, поскольку нарушил обет безбрачия.

Аресты представителей духовенства в Армении

В четверг суд в Ереване арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, племянника Гарегина Второго епископа Мкртича Прошяна. Он обвиняется в принуждении к участию в собраниях и митингах.

В среду Служба нацбезопасности Армении задержала 13 представителей духовенства, ряд гражданских сотрудников Арагацотнской епархии.

В начале октября суд в Ереване приговорил главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Он обвинялся в призывах к захвату власти.

В конце июня в Ереване был арестован лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, он обвиняется в планировании террористических действий и захвата власти в Армении.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

Гарегин Второй Армения
