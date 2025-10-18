Поиск

Афганистан и Пакистан намерены провести переговоры по урегулированию конфликта

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Делегации Афганистана и Пакистана соберутся в субботу в Дохе на переговоры с целью положить конец вооруженным столкновениям между странами.

"Как и было согласовано ранее, сегодня запланированы переговоры с Пакистаном в Дохе. В связи с этим высокопоставленная делегация Исламского Эмирата, возглавляемая главой Минобороны Афганистана Мохаммадом Якубом, отправилась сегодня в Доху", - говорится в сообщении представителя афганского правительства Забиуллы Муджахида в соцсети X.

По его словам, накануне ВВС Пакистана нанесли удар по афганской провинции Пактика, погибли мирные жители. Муджахид отметил, что Кабул оставляет за собой право на ответные действия, однако афганские военные получили приказ в данный момент воздерживаться от силовых акций. Представитель правительства подчеркнул, что Афганистан желает мирного решения разногласий, что вина за эскалацию ситуации лежит на Пакистане.

В свою очередь Arab news передает, что министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф и шеф пакистанской разведки также отправляются в Доху в субботу.

В минувшие выходные в Кабуле заявили, что атаковали несколько пакистанских военных постов и убили 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства. Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и убили более 200 "талибов и связанных с ними террористов" ответным огнем вдоль границы. По данным Arab news, Пакистан также наносил авиаудары по Кабулу и Кандагару.

15 октября стало известно, что стороны договорились о прекращении огня на 48 часов. Его срок истек в пятницу вечером, однако по некоторым данным, его продлили ради переговоров в Дохе.

Пакистан ранее уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), которая не связана с афганскими талибами, но является их союзником, а также группировки "Армия освобождения Белуджистана ". Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.

