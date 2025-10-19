Трамп вновь заявил, что ракеты "Томагавк" нужны самим США

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его страна нуждается в "Томагавках", отвечая на вопрос о возможных поставках этих ракет Украине.

"Украина спрашивала меня, можно ли им получить "Томагавк", и я рассматриваю этот вариант", - сказал Трамп в воскресенье телеканалу Fox News.

Он напомнил, что обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, и "он не был рад". "Мы должны помнить об одном: они (ракеты - ИФ) нужны нам самим", - сказал Трамп.

Как отметил на этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил, что возможная поставка "Томагавков" нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования на Украине.