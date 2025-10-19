Поиск

Президент США вновь заявил о несправедливости условий торговли с Китаем

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что условия торговли США с Китаем несправедливы.

"Они всегда ищут выгоду. Знаете, они обворовывали нашу страну много лет", - сказал Трамп в воскресенье в интервью Fox News, отвечая на вопрос, почему США ввели 157-процентную пошлину на торговлю с Китаем.

При этом Трамп подтвердил, готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем, которая состоится через две недели. По его словам, после этой встречи "все будет видно".

"Я не собираюсь уничтожать Китай", - заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины в отношении КНР. Трамп пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "заявил, что с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции".

В свою очередь глава Минфина США Скотт Бессент говорил, что из-за импорта КНР нефти РФ большинство американских сенаторов готовы позволить Трампу ввести пошлины на китайские товары в размере 500%.

