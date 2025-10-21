Россия, Саудовская Аравия и Ирак в сентябре нарастили поставки нефти в Китай

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре значительно увеличил импорт нефти к августу от основных поставщиков - России, Саудовской Аравии и Ирака, по данным Главного таможенного управления КНР.

По расчетам "Интерфакса", среднесуточный экспорт нефти из России в Китай в сентябре составил 2,02 млн б/с, что на 8% больше, чем в августе. В абсолютном выражении поставки составили 8,29 млн тонн (на сумму $4,07 млрд) против 7,94 млн тонн в августе и 8,66 млн тонн в сентябре-2024.

Саудовская Аравия в сентябре поставляла в Китай в среднем 1,75 млн б/с - на 23% больше, чем в августе. Общий экспорт нефти из королевства составил 7,13 млн тонн (на сумму $3,8 млрд) против 5,98 млн тонн в августе и 7,43 млн тонн в сентябре-2024.

Также заметно увеличил поставки нефти в сентябре Ирак - на 9%, до 1,45 млн б/с. Это соответствует 5,97 млн тонн (на сумму $3 млрд). В августе данный показатель находился на уровне 5,65 млн тонн, в сентябре-2024 - 5,37 млн тонн.

В сеннтябре снизились поставки из Малайзии, которую отраслевые аналитики считают промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана и Венесуэлы, - на 15,5%, до 942 тысяч б/с (соответствует 3,87 млн тонн). Также экспорт упал из Бразилии - на 12,8%, до 1,06 млн б/с (соответствует 4,37 млн тонн).

По итогам трех кварталов лидирующим поставщиком нефти в Китай остается Россия - 74,05 млн тонн (-8,1%). Далее следует Саудовская Аравия - 59,53 млн тонн (сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года), Малайзия - 51,24 млн тонн (+4%), Ирак - 49,28 млн тонн (+2,4%) и Бразилия - 33,33 млн тонн (+20,7%).

Среднесуточный импорт нефти Китаем в сентябре составил 11,5 млн б/с, что на 1,3% меньше, чем в августе, и на 3,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В абсолютном выражении КНР в сентябре импортировала 47,252 млн тонн нефти (на сумму $23,83 млрд) против 49,492 млн тонн в августе и 45,488 млн тонн в сентябре-2024.