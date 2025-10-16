Поиск

The Telegraph узнала, что США хотят финансировать Украину за счет пошлин против КНР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Администрация США изучает возможность финансирования дальнейшей помощи Киеву из средств, которые можно выручить в случае введения новых пошлин на товары из Китая, сообщает в четверг The Telegraph.

"Дональд Трамп работает над тем, чтобы учредить для Украины "фонд победы", средства в который поступали бы от новых пошлин в отношении Китая", - утверждается в статье. При этом газета не указывает источник такой информации.

По данным издания, Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту обсудить такую идею с европейскими странами.

"Согласно этому замыслу, при введении пошлин в 500% на импорт из Китая получаемые средства можно направить на покупку оружия для Украины", - пишет газета.

В статье не уточняется, какой механизм предполагается использовать для введения столь высоких пошлин.

Бессент, как сообщалось, ранее на этой неделе напомнил журналистам, что в Сенате США готовы выдать Трампу разрешение на введение именно таких пошлин на китайские товары.

Пошлины в 500% упоминаются в законопроекте, подготовленном ранее в этом году сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) и его коллегой - демократом Ричардом Блюменталем. В подготовленном ими документе говорилось о возможности введения пошлин в 500%, но не только против Китая, а против любых стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран, другие товары.

При этом летом этого года западные СМИ отмечали, что в Белом доме были недовольны предусмотренным в законопроекте механизмом отмены таких дополнительных пошлин. Так, в администрации США настаивали на том, что Трамп должен иметь право самостоятельно, без согласия Конгресса, прекратить применение ограничительных мер.

