ЕС составит для Украины планы действий для непредвиденных ситуаций

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ЕС по итогам переговоров в пятницу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского займется разработкой планов на случай непредвиденных обстоятельств для украинских властей, сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"По словам одного из собеседников FT, высокопоставленные европейские чиновники в ближайшие дни будут работать сверхурочно над планами на случай чрезвычайной ситуации для Украины", - отмечает газета.

Источник FT назвал настрой европейских правительств при разработке данных планов "не оптимистическим, а прагматическим".

Другой собеседник издания заявил, что более не считает реалистичными "стратегические подвижки в пользу Украины со стороны Трампа".

В то же время издание отмечает, что в сложившейся ситуации "для стран ЕС стало понятно, что тем из них, кто недостаточно поддерживает Украину оружием и деньгами, необходимо срочно это изменить".

Накануне FT со ссылкой на источники сообщала, что Трамп на встрече с Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ.

"В ходе непростой встречи в пятницу в Белом доме Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять российские условия для завершения конфликта", - писала газета.

По ее данным, Трамп говорил собеседнику, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину". Собеседники издания утверждают, что встреча множество раз "доходила до словесной перепалки", а Трамп "все время ругался".

В статье подчеркивалось, что в Белом доме не комментировали полученные газетой данные.

