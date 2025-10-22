Поиск

Mercedes-Benz предупредил о рисках для отрасли из-за ситуации вокруг чипмейкера Nexperia

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Mercedes-Benz обеспечил себе достаточные поставки чипов на ближайшую перспективу и внимательно следит за событиями вокруг производителя полупроводниковых компонентов Nexperia, взятого под контроль правительством Нидерландов ранее в этом месяце.

Компания предупредила, что ситуация с Nexperia, принадлежащей китайской Wingtech Technology Co., влияет на всю автомобильную отрасль.

Как сообщалось, Нидерланды взяли компанию под контроль, объяснив это необходимостью предотвращения ситуации, при которой выпускаемые ей чипы могут стать недоступными в чрезвычайных случаях.

Nexperia является ключевым поставщиком компонентов для автомобильной отрасли. Она продолжает обычный производственный процесс, однако власти Нидерландов получили возможность блокировать или отменять решения руководства, если посчитают, что они могут негативно повлиять на цепочки поставок компонентов в Европе.

Власти Китая ответили на решение Нидерландов, введя запрет на экспорт ряда компонентов, производимых Nexperia в Китае.

Ситуация "затрагивает всю отрасль", говорится в сообщении Mercedes.

"Благодаря хорошим партнерским отношениям с нашими поставщиками и цифровизации многих процессов, а также урокам, извлеченным из кризиса поставок чипов, мы обеспечили себе стабильные поставки на краткосрочную перспективу", - отмечают в германской компании.

Mercedes внимательно следит за происходящим вокруг Nexperia и находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, однако из-за сложности и волатильности ситуации не готова давать каких-либо прогнозов. "Мы активно работаем с нашими партнерами, чтобы избежать возможной нехватки компонентов", - отмечают в компании.

Другой германский автопроизводитель - BMW AG - заявил, что находится в тесном контакте с поставщиками и оценивает ситуацию, чтобы заранее выявить возможные риски и принять соответствующие меры. "Производство на наших заводах продолжается в соответствии с графиком", - сообщили в компании.

Акции Mercedes теряют в цене 2,8% в ходе торгов в среду, BMW - 2,5%.

