ХАМАС передало Красному кресту тела двух израильских заложников

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС передало сотрудникам Красного креста тела двух израильских заложников, говорится во вторник в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Позднее сотрудники Красного креста передадут тела израильским военным в секторе Газа.

Затем тела доставят в Израиль, где позже пройдет судмедэкспертиза по установлению личности погибших.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

