Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Союзники США на Ближнем Востоке выразили готовность ввести свои силы в сектор Газа, если ХАМАС будет нарушать соглашение о перемирии с Израилем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Множество наших отличных союзников на Ближнем Востоке и в районах вокруг Ближнего Востока открыто и решительно, а также с большим энтузиазмом проинформировали меня о том, что они будут готовы по моей просьбе войти в Газу с большими силами и "поставить ХАМАС на место", если ХАМАС продолжит действовать агрессивно, нарушая соглашение с нами", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что приветствует энтузиазм этих стран, однако он заявил им и Израилю, что пока еще не время для таких шагов. Он выразил надежду на то, что в ХАМАС "поступят правильно".

При этом президент США подчеркнул, что, если этого не произойдет, то "конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестким".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувшее воскресенье сообщила, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. По информации The Times of Israel, двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. В ответ израильские военные нанесли серию массированных ударов по Газе, которые, согласно палестинским данным, привели к гибели нескольких десятков человек. Среди погибших значатся несколько командиров военного крыла ХАМАС.

В ночь на понедельник ЦАХАЛ возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа.