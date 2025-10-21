Поиск

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Союзники США на Ближнем Востоке выразили готовность ввести свои силы в сектор Газа, если ХАМАС будет нарушать соглашение о перемирии с Израилем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Множество наших отличных союзников на Ближнем Востоке и в районах вокруг Ближнего Востока открыто и решительно, а также с большим энтузиазмом проинформировали меня о том, что они будут готовы по моей просьбе войти в Газу с большими силами и "поставить ХАМАС на место", если ХАМАС продолжит действовать агрессивно, нарушая соглашение с нами", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что приветствует энтузиазм этих стран, однако он заявил им и Израилю, что пока еще не время для таких шагов. Он выразил надежду на то, что в ХАМАС "поступят правильно".

В миреИзраиль нанес удары по пограничному пункту РафахЧитать подробнее

При этом президент США подчеркнул, что, если этого не произойдет, то "конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестким".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувшее воскресенье сообщила, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. По информации The Times of Israel, двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. В ответ израильские военные нанесли серию массированных ударов по Газе, которые, согласно палестинским данным, привели к гибели нескольких десятков человек. Среди погибших значатся несколько командиров военного крыла ХАМАС.

В ночь на понедельник ЦАХАЛ возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп США сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Совершивший покушение на премьера Словакии осужден на 21 год

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });