Трамп надеется, что санкции подтолкнут РФ к разумному подходу к украинскому урегулированию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что после введения Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний Москва будет придерживаться "разумного" подхода к урегулированию конфликта на Украине.

"Надеюсь, это подтолкнет к тому, чтобы он (президент России Владимир Путин - ИФ) стал разумным", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

"Надеюсь, что и Зеленский будет вести себя разумно", - добавил американский лидер.