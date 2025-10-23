Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Китайский лидер Китая может повлиять на Путина, считает президент США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин способен оказать влияние на российского президента Владимира Путина и намерен обсудить с ним конфликт на Украине.

"Я думаю, он (Си Цзиньпин - ИФ) может оказать влияние на Путина. Я думаю, он может оказывать большое влияние на многих людей. Послушайте, он уважаемый человек. Он очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать большое влияние, и мы, конечно же, будем говорить о России и Украине", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Трамп сказал, что намерен поговорить с китайским лидером о том, "как нам с ним положить конец" украинскому кризису, "будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще; и я думаю, что он будет очень внимателен".