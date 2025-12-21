Иран выразил солидарность с Венесуэлой в связи с действиями США в Карибском море

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил поддержку Венесуэле в связи с действиями США в Карибском море, сообщает в воскресенье иранское агентство Mehr.

"Аракчи выразил солидарность Ирана с народом Венесуэлы и ее законным правительством, подчеркнув ответственность международного сообщества за решительное противодействие незаконным и односторонним мерам США, которые, по его словам, представляют прямую угрозу региональному и глобальному миру и стабильности", - говорится в сообщении агентства.

Mehr уточняет, что Аракчи поговорил по телефону со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем, во время разговора "подчеркнул прочный и всесторонний характер отношений между Ираном и Венесуэлой".

"Он осудил действия США, затрагивающие морскую безопасность в Карибском бассейне, и угрозы применения силы против Венесуэлы, охарактеризовав их как очевидное нарушение основополагающих принципов международного права и Устава ООН", - отмечает агентство.

В субботу американские военные в рамках введенной президентом США Дональдом Трампом блокады, поднялись на борт перевозящего нефть венесуэльского танкера, который не находится под санкциями, и захватили его, сообщил ранее портал Axios.

Это второй случай, когда США перехватили судно вблизи Венесуэлы. 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что последний захват танкера не останется без ответа, и оно готово привлечь внимание мирового сообщества к этому факту нарушения международного права - вплоть до обращения в Совбез ООН.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.