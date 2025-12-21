Поиск

Иран выразил солидарность с Венесуэлой в связи с действиями США в Карибском море

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил поддержку Венесуэле в связи с действиями США в Карибском море, сообщает в воскресенье иранское агентство Mehr.

"Аракчи выразил солидарность Ирана с народом Венесуэлы и ее законным правительством, подчеркнув ответственность международного сообщества за решительное противодействие незаконным и односторонним мерам США, которые, по его словам, представляют прямую угрозу региональному и глобальному миру и стабильности", - говорится в сообщении агентства.

Mehr уточняет, что Аракчи поговорил по телефону со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем, во время разговора "подчеркнул прочный и всесторонний характер отношений между Ираном и Венесуэлой".

"Он осудил действия США, затрагивающие морскую безопасность в Карибском бассейне, и угрозы применения силы против Венесуэлы, охарактеризовав их как очевидное нарушение основополагающих принципов международного права и Устава ООН", - отмечает агентство.

В миреСША захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциямиЧитать подробнее

В субботу американские военные в рамках введенной президентом США Дональдом Трампом блокады, поднялись на борт перевозящего нефть венесуэльского танкера, который не находится под санкциями, и захватили его, сообщил ранее портал Axios.

Это второй случай, когда США перехватили судно вблизи Венесуэлы. 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что последний захват танкера не останется без ответа, и оно готово привлечь внимание мирового сообщества к этому факту нарушения международного права - вплоть до обращения в Совбез ООН.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Венесуэла Карибское море США Иран Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Швеции задержан российский контейнеровоз Adler, подавший сигнал бедствия

В пригороде Йоханнесбурга произошла массовая стрельба

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 декабря

США захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциями

Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

 Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

Полиция Италии задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

 Полиция Италии задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

 Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана еще к 17 годам тюрьмы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });