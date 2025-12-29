В ХАМАС подтвердили гибель лидера бригад "Аль-Кассам"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС подтвердили гибель командира военного крыла ХАМАС - бригад "Иззеддина аль-Кассама" Мухаммеда Синвара и представителя этого военизированного формирования Абу Обайды, передает "Аль-Джазира".

Группировка опубликовала видеообращение, в котором подтвердила гибель Синвара и Обайды, а также еще трех военных лидеров.

Армия обороны Израиля сообщала, что Синвар убит, в мае, а о гибели Обайды сообщала в августе. Мухаммед Синвар был младшим братом бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, погибшего в 2024 году.