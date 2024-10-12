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Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель Алишер Усманов просит прокуратуру Кельна привлечь к ответственности журналиста немецкого телеканала ARD Йоахима Зеппельта из-за публикаций якобы имевшей место системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE).

"Господин Зеппельт и ARD-Sportschau не только нарушили базовые стандарты журналистики и кодекс прессы. Закон предусматривает ответственность за подобные гнусные злонамеренные инсинуации", - сказал журналистам адвокат Усманова Йоахим Штайнхёфель.

По его словам, "Зеппельт хотел очернить репутацию господина Усманова, но никаких фактов у него не было".

Заявление в прокуратуру Усманов подал 8 октября в электронном виде.

В начале октября Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения, распространенные ARD об Усманове и якобы имевшей место системе подкупа судей в FIE, сообщали в пресс-службе бизнесмена.

Cуд признал опубликованные ARD сведения недостоверными и издал судебный запрет, запрещающий их распространение как "недопустимые сообщения, основанные на подозрениях".

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В случае нарушения судебного запрета ответчик будет подвергнут штрафу в размере до 250 000 евро или тюремному заключению за каждый эпизод нарушения.

Как отметили в пресс-службе бизнесмена, в период 2022-2024 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова, и подписали письменные обязательства прекратить их незаконное распространение. На данный момент в пользу Усманова уже сделано порядка 30 подобных заявлений. По результатам судебных разбирательств адвокатами Усманова получено значительное число судебных запретов на распространение недостоверной информации европейскими СМИ.

Поводом для обращения в суд стали две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, опубликованные общенациональным немецким каналом ARD в августе 2024 года. В них журналист Зеппельт обвинил Усманова, добровольно приостановившего исполнение обязанностей президента FIE в начале 2022 года в связи с санкциями ЕС, в создании системы "подкупа судей" в этом виде спорта. Утверждения ARD были официально опровергнуты руководством FIE.

В пресс-службе пояснили, что немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at, перепечатавшие некорректные утверждения ARD, скорректировали свои материалы по требованию адвокатов Усманова. Однако ARD отказался добровольно исправлять недостоверные сведения.

Алишер Усманов Германия Кельн FIE ARD Йоахим Зеппельт
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