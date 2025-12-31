ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в Йемене

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Военные ОАЭ приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в йеменской провинции Хадрамаут, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на международно признанные власти Йемена.

Днем ранее власти ОАЭ пообещали вывести войска из этого аэропорта. На этом шаге настаивала Саудовская Аравия, ранее обвинившая ОАЭ в поддержке действующих на юге Йемена сепаратистов.

По данным йеменских СМИ, из аэропорта уже вылетели четыре военно-транспортных самолета ОАЭ, на борту которых находятся сотни военнослужащих.