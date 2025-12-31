Поиск

Польша направила $86 млн на производство мин для установки на границе с РФ и Белоруссией

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Из польского бюджета направлено 310 млн злотых (более $86 млн в эквиваленте) на ускорение производства мин для установки на границе с Россией и Белоруссией, сообщил в среду замглавы Минобороны Польши Цезари Томчик.

"Операция "Восточный щит" - это не только укрепления и оборонительные сооружения, но и сотни километров границы, подготовленных для быстрой установки мин. По решению премьер-министра Дональда Туска и Сейма, Польша вышла из Оттавской конвенции, восстановив полную свободу принятия решений по применению противопехотных мин", - написал Томчик в соцсетях.

"Мы увеличиваем производство противопехотных мин в 25 раз. Уже выделено 310 миллионов злотых на срочные инвестиции в развитие производственных мощностей в этой области", - добавил он.

Ранее в Минобороны Польши заявляли о намерении возобновить с 2026 года производство противопехотных мин для их размещения на восточной границе. Сообщалось, что мины, в первую очередь, предназначены для размещения на линии польских укреплений "Восточный щит" на границах с Белоруссией и Россией.

Решение о выходе Польши из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавской конвенции) официально вступит в силу с 20 февраля 2026 года. Польша ратифицировала Оттавскую конвенцию в 1998 году. Документ вступил в силу для Польши 1 марта 1999 года.

Проект Tarcza Wschod ("Восточный щит") предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе Польши с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивается более чем в 10 млрд злотых (около $2,8 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.

