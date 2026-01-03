Поиск

СМИ сообщили, что серия взрывов зафиксирована к северу от Каракаса

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Взрывы прогремели в субботу утром севернее венесуэльской столицы Каракаса в прибрежных штатах страны, сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

По информации телеканала, сообщения о взрывах поступали из штата Варгас и города Хигуэроте в штате Миранда.

Также CNN уточняет, что первый взрыв в Каракасе был слышен в 1:50 по местному времени (8:50 по Москве). Над городом видны столбы дыма, очевидцы также засняли одну яркую вспышку до появления задымления.

CNN направил запрос в Белый дом, Госдеп и Пентагон с просьбой прокомментировать происходящее.

Как сообщалось, США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес президента страны Николаса Мадуро.

