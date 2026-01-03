Поиск

CBS передал, что администрация США знает о сообщениях о взрывах в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Белый дом поступили сообщения о взрывах в Венесуэле, а также о возможном пролете самолетов над территорией страны, сообщает в субботу CBS со ссылкой на источники.

"В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что осведомлены о сообщениях о взрывах и полетах самолетов", - информирует телеканал.

Однако в Белом доме не стали комментировать эти сведения.

Кроме того, по данным The New York Times, представитель Пентагона также заявила, что ведомство знает о ситуации в Венесуэле, однако и она отказалась комментировать возможную причастность США к происходящему.

