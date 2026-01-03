WSJ сообщила, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в безопасности

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес не пострадала в ходе субботней военной операции США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник.

В сообщении указывается, что она в безопасности.

Ряд СМИ США указывают, что, как ожидается, Родригес провозгласят исполняющей обязанности президента.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные в Венесуэле захватили и вывезли из страны венесуэльского президента Николаса Мадуро.