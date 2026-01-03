Поиск

Часть столицы Венесуэлы осталась без света из-за американских ударов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Значительная часть столицы Венесуэлы Каракаса остается без света в результате субботних американских ракетных ударов, сообщает агентство The Associated Press.

Удары продолжали наноситься в течение 30 минут. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее телеканал ABC сообщил, что, по меньшей мере, семь ракетно-бомбовых ударов было нанесено по столице Венесуэлы Каракасу. В момент атаки над городом, где сейчас ночь, были видны пролеты нескольких вертолетов на низкой высоте и слышны звуки авиации.

Удар был нанесен по международному аэропорту Майкетии имени Симона Боливара вблизи Каракаса, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на видеозаписи из соцсетей. По информации издания, на территории аэропорта произошли сильные взрывы.

В миреВ Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны СШАВ Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны СШАЧитать подробнее

Также удары был нанесены по крупной военной базе "Форт-Тиуна" в Каракасе, где располагаются постройки, используемые Минобороны и венесуэльским командованием, а также резиденция вице-президента. Атаке подверглась и база ВВС "Ла-Карлота" на востоке Каракаса, которую используют военные и частные самолеты.

Кроме того, по информации телеканала CBS, атаке подверглись центр связи в районе Эль Волкан на юге Каракаса и порт Ла-Гуайра на побережье Карибского моря.

По сообщению агентства EFE, в Каракасе отметили, что речь идет о "серьезнейшей военной агрессии США". В правительстве подчеркнули, что удары зафиксированы не только в столице, но и в провинциях Миранда, Арагуа, Ла-Гуайра.

Власти объявили о развертывании в Венесуэле полицейских и военных подразделений, а также о "развертывании системы командования для полной защиты страны".

