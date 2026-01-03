Поиск

Власти Венесуэлы ввели режим ЧС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Венесуэльские власти в субботу вводят режим чрезвычайной ситуации после того, как в Каракасе и в районах севернее столицы произошла серия взрывов, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление правительства.

"Согласно заявлению, президент страны Николас Мадуро отдал приказ о реализации всех планов национальной обороны и объявил о введении режима действий в условиях внешнего вмешательства", - информирует агентство.

"Все на улицы! Правительство призывает все общественные и политические силы страны активировать мобилизационные планы и отбить эту империалистическую атаку", - отмечается в заявлении.

Между тем, Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на все коммерческие рейсы в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с "продолжающейся военной активностью".

Ранее CBS со ссылкой на источники передавало, что американский президент Дональд Трамп приказал вооруженным силам США атаковать цели, включая военные, на территории Венесуэлы.

Позднее источник подтвердил телеканалу Fox news, что США проводят операцию против Венесуэлы.

