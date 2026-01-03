CBS сообщил, что операцию по захвату Мадуро провело спецподразделение армии США "Дельта"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Подразделение войск специального назначения "Дельта" армии США провело операцию по пленению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает в субботу CBS со ссылкой на источники.

"Чиновники США сообщили CBS News, что служащие отряда "Дельта" - подразделения военных США для особых операций - в субботу утром захватили президента Мадуро", - информирует телеканал.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели широкомасштабную атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену.