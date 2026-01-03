Оппозиция в Венесуэле не исключила "согласованного ухода" Мадуро

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пленение и вывоз из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его жены был "согласованным уходом", сообщили телеканалу Sky News информированные источники в венесуэльской оппозиции.

Как сообщил ранее телеканал CBS, ссылаясь на официальных лиц, Мадуро был захвачен и вывезен из страны подразделением американского спецназа Delta.

В субботу вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сказала, что не знает, где находится Мадуро, и потребовала от США предоставить доказательства того, что он жив.

Президент США Дональд Трамп утром заявил, что американские военные провели масштабную атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену.