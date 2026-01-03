Поиск

Аятолла Хаменеи заявил, что за экономическими проблемами стоят противники Ирана

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна сталкивается с проблемами в экономике из-за давления противников Тегерана, призвал усилить борьбу с их агентами на иранской территории.

"Бесконтрольный рост иностранных валют по отношению к иранскому риалу не естественное явление, это работа врага, которого надо остановить. Мы говорим с протестующими, но с погромщиками нет смысла говорить", - приводит агентство Mehr его слова со встречи с родственниками погибших в ходе конфликта Ирана и Израиля в июне 2025 года.

"Кучка наемников, нанятых врагом, просочилась к владельцам магазинов и торговцам, скандировала антиисламские, антииранские лозунги, лозунги против Исламской Республики", - отметил аятолла.

Он призвал силы безопасности активизировать деятельность против вражеской агентуры, пытающейся, по словам Хаменеи, подорвать единство страны через демонстрации.

Между тем, Associated Press отмечает, что в Иране уже неделю продолжаются протесты, демонстранты в основном высказывают требования экономического характера. По некоторым данным, в беспорядках могли погибнуть не менее 10 человек.

2 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон придет на помощь участникам акций протеста в Иране, если иранские силы безопасности будут их убивать. Трамп не уточнил, какие именно действия собирается предпринять. В ответ в Тегеране предупредили Трампа о потенциальных тяжелых последствиях его угроз в адрес Ирана.

Иран Али Хаменеи
