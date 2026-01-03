МИД Ирана назвал заявления Трампа о помощи протестующим "подстрекательством к насилию"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Иранское внешнеполитическое ведомство назвало заявления президента США Дональда Трампа об "американской помощи" протестующим в Иране грубым нарушением принципов устава ООН и международного права.

В заявлении, которое приводит агентство IRNA, говорится, что такого рода "безответственная позиция" является "продолжением запугивания и незаконного подхода Америки к иранскому народу", "грубым нарушением основополагающих принципов и норм Устава Организации Объединенных Наций и международного права в отношении уважения национального суверенитета стран", а также представляет собой "подстрекательство к насилию и терроризму в отношении иранских граждан".

Внешнеполитическое ведомство напомнило об обязанности СБ ООН и генсека организации по защите международного мира и безопасности от "воинственного одностороннего подхода" США.

МИД Ирана назвал заявления Трампа как "соответствующие политике сионистского режима, направленной на эскалацию напряженности в регионе" и отметил, что ответ Тегерана на любую агрессию будет "быстрым, решительным и всеобъемлющим".

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии готовности и точно знают, куда целиться в случае любого нарушения суверенитета.

"Наши мощные вооруженные силы находятся в состоянии готовности и точно знают, куда направить удар в случае любого нарушения суверенитета Ирана", - заявил Аракчи в соцсети X. Он назвал заявление Трампа "безрассудным и опасным".

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США придут на помощь участникам акций протеста в Иране, если иранские силы безопасности будут их убивать.

"Если Иран, как он привык это делать, будет стрелять и убивать участников мирных акций протеста, то США придут на помощь", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп не уточнил, какие именно действия собирается предпринять, но отметил: "Мы готовы к действиям".

