Трамп заявил, что Мадуро в итоге захотел переговоров, но США пошли на операцию в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что венесуэльский президент Николас Мадуро предлагал переговоры, однако в Вашингтоне сочли более подходящим вариантом провести операцию в Венесуэле.

"Знаете, Мадуро хотел вести переговоры под конец, а я не хотел (...) мы должны были это сделать", - сказал он в интервью Fox News.

При этом американский президент вновь обвинил венесуэльские власти в поставках наркотиков и отправке своих заключенных в США.

Трамп добавил, что военные США доставили Мадуро и его жену на большой десантный корабль USS Iwo Jima, и оттуда его повезут на суд в Нью-Йорк.

Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Позднее генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.