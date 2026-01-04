США до спецоперации предлагали Мадуро сложить полномочия и уехать в Турцию

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти США 23 декабря 2025 года для урегулирования кризиса вокруг Венесуэлы предложили ее президенту Николасу Мадуро покинуть пост и выехать в Турцию, но он не согласился, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"Чиновник США заявил, что выдвинутое 23 декабря предложение предусматривало отъезд Мадуро из Венесуэлы в Турцию. Но он в негодовании отверг план. Стало ясно, отметил чиновник, что Мадуро настроен несерьезно", - сообщает издание.

Неудача с переговорами привела к операции по захвату Мадуро спецназом США 3 января. NYT уточняет, что президент США Дональд Трамп уже 25 декабря дал добро на операцию в Каракасе.

По данным NYT, группа офицеров ЦРУ тайно прибыла в Венесуэлу еще в августе с целью под прикрытием собирать информацию о местоположении Мадуро. В свою очередь спецподразделение Армии США "Дельта" готовилось к захвату Мадуро, тренируясь на модели его жилого комплекса, выстроенного в американском штате Кентукки.

Военные США хотели провести рейд в период новогодних праздников, когда многие правительственные служащие и военные Венесуэлы были в отпусках. Также командование ожидало подходящей погоды, операцию могли сдвинуть на середину января.

В Венесуэле нападение началось с кибератаки, оставившей значительную часть Каракаса без света. ВВС США наносили удары по ПВО Венесуэлы, однако военные США все-таки попали под ответный огонь, в результате чего один вертолет получил повреждения, около десятка военнослужащих были ранены.

Неназванный высокопоставленный представитель властей Венесуэлы заявил изданию, что при операции погибли минимум 40 граждан страны, военных и гражданских лиц.

По информации газеты, спецназовцев "Дельты" доставил к месту захвата Мадуро 160-й авиационный полк, который летает на вертолетах MH-60 Seahawk и MH-47 Chinook.

В субботу спецназ США захватил в Каракасе Мадуро. Несколько часов назад его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.