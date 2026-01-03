ABC News сообщил, что Мадуро доставят на базу Гуантанамо перед отправкой в США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный в субботу в Каракасе американским спецподразделением Delta, будет доставлен на базу Гуантанамо на Кубе перед отправлением в Нью-Йорк, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на информированные источники.

После операции спецназа по его захвату Мадуро вместе с женой были доставлены на военном вертолете на борт американского большого десантного корабля USS Iwo Jima.

По информации телеканала CNN, самолет с Мадуро и его женой может прибыть в Нью-Йорк еще в субботу (по местному времени). Там им будут предъявлены обвинения в торговле наркотиками и оружием.



