Мадуро доставили в США

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Самолет, на котором находится захваченный военными США президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в Нью-Йорке, сообщает в ночь на воскресенье агентство EFE.

Подробностей оно не приводит. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Утром в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Мадуро и его жену. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила о предъявлении им обвинений в организации наркотрафика и терроризме, они предстанут перед судом Нью-Йорка. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.