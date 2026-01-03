Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до тех пор, пока там не пройдет передача власти

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране.

"Мы будем управлять страной, пока не наступит такой момент, когда мы сможем осуществить безопасный, правильный, благоразумный переход власти", - сказал глава Белого дома, выступая на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Мы хотим мира, свободы и справедливости для прекрасного народа Венесуэлы", - сказал Трамп.

Он заявил, что при президенте Николасе Мадуро Венесуэла с нарастающей интенсивностью получала наступательные вооружения, способные стать угрозой интересам США.

"Венесуэла при теперь свергнутом Мадуро все активнее принимала иностранных противников в нашем регионе и приобретала наступательные вооружения, которые могли бы угрожать интересам США и жизни их граждан", - сказал Трамп.

Он утверждал, что в ночь на субботу Венесуэла применяла такие вооружения, не уточнив, о чем идет речь.

Трамп также обвинил Венесуэлу в "краже" объектов американской нефтяной промышленности на своей территории.

Об операции в Венесуэле

В операции в Венесуэле было задействовано множество самолетов и вертолетов, заявил Трамп.

"Много вертолетов, самолетов, много людей были вовлечены в эту операцию. Но ни одна единица техники не была потеряна, ни один военнослужащий не был убит", - сказал он.

Трамп отметил, что военные США смогли быстро лишить боеспособности венесуэльскую армию в ходе операции по захвату Мадуро. "Их силы были полностью сокрушены, очень быстро парализованы", - заявил президент.

При этом он сказал, что в Каракасе наблюдали концентрацию кораблей США у берегов Венесуэлы, поэтому венесуэльские военные находились в состоянии повышенной боеготовности и ожидали американских военных.

По словам Трампа, рейд США на Каракас проходил в темноте, поскольку американским военным удалось добиться отключения света в значительной части зоны операции.

В США считали, что после удара по Венесуэле потребуется еще один, однако одной атаки оказалось достаточно, заявил глава государства.

"На самом деле, мы предполагали, что потребуется вторая волна, но теперь, видимо, не потребуется. Первая атака была настолько успешной, что нам, наверное, не придется совершать вторую", - сказал Трамп.

При этом он отметил, что США все еще готовы провести более крупную атаку, если это потребуется.

Про нефть

Трамп заявил что эмбарго США на венесуэльскую нефть не снимается. "Важно, что эмбарго на венесуэльскую нефть остается в силе", - сказал он.

Кроме того, по словам Трампа, Вашингтон "рассматривает возможность всех военных вариантов до тех пор, пока все требования США не будут полностью выполнены".

"Все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать: то, что произошло с (президентом Венесуэлы Николасом) Мадуро может случиться и с ними, если они не проявят справедливость и честность, в том числе по отношению к собственному народу", - заявил президент США.

Утром в субботу Трамп заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Позднее генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.