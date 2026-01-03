Спикер Палаты представителей счел оправданной операцию США против Венесуэлы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Удары США по Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро являются оправданными, администрация проинформирует о них членов Конгресса на следующей неделе, заявил в субботу спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Сегодняшние военные действия против Венесуэлы стали решительной и оправданной операцией, которая защитит жизни американцев", - написал он в социальной сети X.

Джонсон сообщил, что провел беседы с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, заявив, что администрация США готовится проинформировать членов Конгресса об операции в Венесуэле на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.