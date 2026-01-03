Поиск

Спикер Палаты представителей счел оправданной операцию США против Венесуэлы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Удары США по Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро являются оправданными, администрация проинформирует о них членов Конгресса на следующей неделе, заявил в субботу спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Сегодняшние военные действия против Венесуэлы стали решительной и оправданной операцией, которая защитит жизни американцев", - написал он в социальной сети X.

Джонсон сообщил, что провел беседы с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, заявив, что администрация США готовится проинформировать членов Конгресса об операции в Венесуэле на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.

Венесуэла США Майк Джонсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США обнародовал фотографию захваченного Мадуро

Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы

В МИД Франции назвали противоречащим международному праву захват Мадуро спецназом США

Трамп заявил, что Мадуро в итоге захотел переговоров, но США пошли на операцию в Венесуэле

NYT сообщила о помощи источника ЦРУ в правительстве Венесуэлы в захвате Мадуро

Вэнс заявил, что Трамп не раз предлагал урегулировать ситуацию с Венесуэлой с ясными требованиями

 Вэнс заявил, что Трамп не раз предлагал урегулировать ситуацию с Венесуэлой с ясными требованиями

СМИ сообщили, что операция США в Венесуэле не затронула нефтяную промышленность

Камбоджа призвала Таиланд отвести войска из пограничных районов, занятых с начала перемирия

Генпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

 Генпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

CNN сообщил, что Трамп дал разрешение на операцию по захвату Мадуро несколько дней назад
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });