В Финляндии заявили, что сухогруз Fitburg может продолжить рейс после устранения недостатков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Агентство транспорта и связи Финляндии Traficom не обнаружило значительных нарушений на сухогрузе Fitburg, задержанном по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa на дне Финского залива.

"Судно находилось в соответствующем состоянии для своего возраста и с точки зрения морской безопасности может продолжить свой рейс после устранения недостатков", - говорится в пресс-релизе директора по морским вопросам Traficom Санны Соннинен, опубликованном в среду.

"В ходе осмотра было выявлено десять недостатков. Ни один из них не угрожает безопасности корабля или экипажа", - информирует агентство. По его данным, незначительные нарушения связаны с пожарной безопасностью, готовностью к чрезвычайным ситуациям, безопасным использованием машинного отделения и общим обслуживанием судна. Отмечается, что экипаж судна приступил к исправлению недостатков.

Финская полиция 31 декабря задержала Fitburg, следовавший под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа по подозрению в повреждении кабеля, проложенного из Хельсинки в Таллин по дну Финского залива.

В ходе подводных исследований места происшествия был выявлен след от волочившегося на несколько километров судового якоря, которым предположительно и был поврежден кабель.

Экипаж судна состоит из 14 человек: граждан России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Хельсинкский окружной суд дал санкцию на арест гражданина Армении, его имя и должность на сухогрузе не раскрываются. Трем членам экипажа установлен запрет на выезд из страны.

Полиция расследует на данном этапе инцидент как причинение ущерба в особо крупных размерах, покушение на умышленное причинение ущерба в особо крупных размерах и создание помех в работе телекоммуникационных систем при отягчающих обстоятельствах.

Судно не находится под санкциями ЕС, однако на его борту 9 тыс. тонн конструкционной стали, которая является подсанкционным товаром.