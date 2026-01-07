Поиск

Семь американских военных получили ранения в ходе операции в Венесуэле

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В ходе военной операции США в Венесуэле были ранены семь американских военнослужащих, сообщает Associated Press со ссылкой на информированный источник.

"По данным Пентагона, в результате субботнего рейда в Каракасе пострадали семь американских военнослужащих, получивших огнестрельные и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Пятеро из пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, двое восстанавливаются в медицинском центре Сан-Антонио в Техасе.

Раненных в Венесуэле доставил из Пуэрто-Рико в Сан-Антонио C-17 Globemaster III ВВС США, используемый в качестве санитарного самолета для эвакуации военнослужащих.

Со стороны Венесуэлы погибли по меньшей мере 24 сотрудника сил безопасности - в ходе операции США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его доставке в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в торговле наркотиками, сообщили в Каракасе.

Помимо венесуэльских сотрудников сил безопасности, правительство Кубы в воскресенье объявило, что в результате американской операции погибли 32 кубинских военнослужащих и сотрудников МВД, работавших в Венесуэле. Среди погибших - полковники, майоры, капитаны и лейтенанты, а также несколько военнослужащих запаса в возрасте до 60 лет.

Как отмечает Associated Press, кубинские власти не уточнили ни задачи, которые выполняли эти военнослужащие, ни точные обстоятельства их гибели. По утверждению американских представителей, они обеспечивали охрану президента Венесуэлы.

Глава Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что в наземной операции по захвату Николаса Мадуро в Каракасе были задействованы около 200 американских военнослужащих, жертв среди них нет.

По данным газеты The Washington Post, Штаты задействовали в операции два подразделения спецназа Delta Force - одно с Ближнего Востока, другое из Северной Африки.

