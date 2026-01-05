Поиск

ЕС будет выступать в защиту целостности Дании в связи с заявлениями Трампа о Гренландии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Вопрос о статусе Гренландии могут решать только сама Гренландия и Дания, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас, в связи с новыми заявлениями президента Дональда Трампа о претензиях США на территорию острова.

В миреПремьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать ГренландииПремьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать ГренландииЧитать подробнее

"Европейский союз продолжит защищать принципы национального суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и Устава ООН. Это универсальные принципы, и мы не прекратим выступать в их защиту. Тем более, когда речь идет о территориальной целостности государства-члена Европейского союза", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, вопросы о любом изменении статуса этой датской автономной территории надлежит решать только Гренландии и Дании.

На вопрос, какие меры сдерживания мог бы принять ЕС в ответ на планы США, она ответила, что в Брюсселе подобные проблемы не комментируют сгоряча. "Мы надеемся, что все наши партнеры уважают принципы суверенитета и территориальной целостности, которых придерживается международное сообщество", - добавила Хиппер.

Накануне президент Трамп заявил в телефонном интервью The Atlantic, что Гренландия необходима США для оборонных целей. При этом он описал Гренландию как остров, "окруженный российскими и китайскими кораблями".

В декабре американский президент уже заявлял, что Соединенным Штатам необходим контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности. Трамп подчеркивал, что именно из таких соображений, а не ради обладания природными ресурсами, настаивает на том, чтобы Вашингтон в том или ином виде контролировал Гренландию.

ЕС Дания Гренландия США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мадуро содержится в СИЗО в Нью-Йорке в общей камере

ЕС будет выступать в защиту целостности Дании в связи с заявлениями Трампа о Гренландии

Швейцария заморозила активы Мадуро

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море

Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

 Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 января

Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

 Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

Трамп не исключает проведение операции против президента Колумбии

Сирия и Израиль проведут переговоры по безопасности в понедельник в Париже
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8064 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 72 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });