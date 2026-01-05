ЕС будет выступать в защиту целостности Дании в связи с заявлениями Трампа о Гренландии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Вопрос о статусе Гренландии могут решать только сама Гренландия и Дания, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас, в связи с новыми заявлениями президента Дональда Трампа о претензиях США на территорию острова.

"Европейский союз продолжит защищать принципы национального суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и Устава ООН. Это универсальные принципы, и мы не прекратим выступать в их защиту. Тем более, когда речь идет о территориальной целостности государства-члена Европейского союза", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, вопросы о любом изменении статуса этой датской автономной территории надлежит решать только Гренландии и Дании.

На вопрос, какие меры сдерживания мог бы принять ЕС в ответ на планы США, она ответила, что в Брюсселе подобные проблемы не комментируют сгоряча. "Мы надеемся, что все наши партнеры уважают принципы суверенитета и территориальной целостности, которых придерживается международное сообщество", - добавила Хиппер.

Накануне президент Трамп заявил в телефонном интервью The Atlantic, что Гренландия необходима США для оборонных целей. При этом он описал Гренландию как остров, "окруженный российскими и китайскими кораблями".

В декабре американский президент уже заявлял, что Соединенным Штатам необходим контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности. Трамп подчеркивал, что именно из таких соображений, а не ради обладания природными ресурсами, настаивает на том, чтобы Вашингтон в том или ином виде контролировал Гренландию.