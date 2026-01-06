Поиск

Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО
Премьер Дании Метте Фредериксен
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО, полагает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В миреТрамп заявил, что Гренландия нужна США для обороныТрамп заявил, что Гренландия нужна США для обороныЧитать подробнее

"Если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО, тогда все прекратится", - приводит во вторник ее слова Associated Press (AP).

Глава правительства Гренландии Йенс Фредерик Нильсен также заявил о катастрофических последствиях в случае, если США предпримут какую-либо силовую акцию в отношении Гренландии.

AP отмечает, что высказывания глав правительств Дании и Гренландии прозвучали вскоре после операции США в Венесуэле, в ходе которой президента страны Николаса Мадуро и его супругу фактически похитили и вывезли в США, предъявив им обвинения в наркотерроризме.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия, автономная территория Дании, необходим США для оборонных целей.

Гренландия Дания Метте Фредериксен Йенс Фредерик Нильсен США НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия и мир: 2026. Тренды внешней политики

Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

 Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

Что случилось этой ночью: вторник, 6 января

Уолл-стрит начала неделю в плюсе

 Уолл-стрит начала неделю в плюсе

Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

 Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

Трамп заявил, что выборов в Венесуэле в ближайший месяц не будет

У православных христиан наступил рождественский сочельник

 У православных христиан наступил рождественский сочельник

Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы

Госдеп США объявил всё Западное полушарие "зоной американских интересов"

Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке не признали вину
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 88 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8066 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });