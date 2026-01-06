Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

Премьер Дании Метте Фредериксен Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО, полагает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО, тогда все прекратится", - приводит во вторник ее слова Associated Press (AP).

Глава правительства Гренландии Йенс Фредерик Нильсен также заявил о катастрофических последствиях в случае, если США предпримут какую-либо силовую акцию в отношении Гренландии.

AP отмечает, что высказывания глав правительств Дании и Гренландии прозвучали вскоре после операции США в Венесуэле, в ходе которой президента страны Николаса Мадуро и его супругу фактически похитили и вывезли в США, предъявив им обвинения в наркотерроризме.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия, автономная территория Дании, необходим США для оборонных целей.