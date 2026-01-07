Китай осуждает действия США в отношении Венесуэлы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Требования США к Венесуэле передавать свою нефть противоречат мировому праву, Китай не приемлет таких действий, заявила в среду представитель МИД КНР Мао Нин.

"Откровенное применение силы США по отношению к Венесуэле, требования отдать свои нефтяные резервы по принципу "Америка превыше всего" является типичным актом запугивания, серьезно нарушает международное право, серьезно подрывает права народа Венесуэлы. Китай строго осуждает такие действия, заявила Мао Нин", - передает Global Times.

Она подчеркнула, что законные права и интересы КНР и других стран в Венесуэле должны быть защищены.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти, ранее бывшей под санкциями. Он отметил, что эта нефть будет продаваться по рыночной цене. Global Times добавляет, что часть этой нефти должны были продать напрямую Китаю.

Кроме того, ABC ранее сообщала со ссылкой на источники, что Вашингтон потребовал от Каракаса порвать экономические связи с КНР, РФ, Кубой, Ираном; сотрудничать лишь с США в нефтяной сфере.

В свою очередь Мао Нин в ответ на вопрос, предпримет ли КНР дополнительные действия в защиту своих интересов в Западном полушарии, заявила, что Китай продолжит сотрудничать со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, будет способствовать миру и стабильности в регионе, противодействовать силовой политике. По ее словам, Пекин также выступает против разделения мира на сферы влияния.

В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного президента страны.