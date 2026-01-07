Чиновники США вели переговоры с Родригес за несколько месяцев до захвата Мадуро

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американские власти вели переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и председателем национальной ассамблеи страны Хорхе Родригесом в течение нескольких месяцев до операции в Каракасе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновники США, проводившие брифинг для членов Конгресса, сообщили, что они поддерживали связь с Делси Родригес, а также с ее братом в течение нескольких месяцев.

По их словам, переговоры с Родригес были направлены на то, чтобы попытаться побудить руководство Венесуэлы изменить поведение и не касались помощи в свержении президента Николаса Мадуро.

Госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга заявил законодателям, что Соединенные Штаты рассматривают Родригес как более прагматичного, чем Мадуро, человека, с которым Вашингтон сможет работать.

Согласно оценке ЦРУ, она лучше всего подходит для того, чтобы возглавить временное правительство в Каракасе.

В отличие от лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, Родригес сможет контролировать силы безопасности Венесуэлы, считают в Вашингтоне.

Кроме того, Родригес также является министром нефти Венесуэлы, и Белый дом ожидает, что она будет сотрудничать в восстановлении нефтяной инфраструктуры страны и позволит американским компаниям работать там в будущем.

Тем не менее, по словам источников, официального соглашения с Родригес пока нет.