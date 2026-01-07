Поиск

Чиновники США вели переговоры с Родригес за несколько месяцев до захвата Мадуро

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американские власти вели переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и председателем национальной ассамблеи страны Хорхе Родригесом в течение нескольких месяцев до операции в Каракасе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновники США, проводившие брифинг для членов Конгресса, сообщили, что они поддерживали связь с Делси Родригес, а также с ее братом в течение нескольких месяцев.

В миреТрамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефтиЧитать подробнее

По их словам, переговоры с Родригес были направлены на то, чтобы попытаться побудить руководство Венесуэлы изменить поведение и не касались помощи в свержении президента Николаса Мадуро.

Госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга заявил законодателям, что Соединенные Штаты рассматривают Родригес как более прагматичного, чем Мадуро, человека, с которым Вашингтон сможет работать.

ЭкономикаВенесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрдВенесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрдЧитать подробнее

Согласно оценке ЦРУ, она лучше всего подходит для того, чтобы возглавить временное правительство в Каракасе.

В отличие от лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, Родригес сможет контролировать силы безопасности Венесуэлы, считают в Вашингтоне.

Кроме того, Родригес также является министром нефти Венесуэлы, и Белый дом ожидает, что она будет сотрудничать в восстановлении нефтяной инфраструктуры страны и позволит американским компаниям работать там в будущем.

Тем не менее, по словам источников, официального соглашения с Родригес пока нет.

США Венесуэла Делси Родригес переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабль береговой охраны США преследует танкер под флагом РФ в Атлантике

Чиновники США вели переговоры с Родригес за несколько месяцев до захвата Мадуро

Семь американских военных получили ранения в ходе операции в Венесуэле

 Семь американских военных получили ранения в ходе операции в Венесуэле

Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти

Макрон заявил, что в ближайшие недели возобновит диалог с Путиным

Уиткофф заявил, что работа над документами о гарантиях безопасности Украины в основном завершена

США намерены руководить мониторингом режима прекращения огня на Украине

ФРГ не планирует размещать военных на Украине

Макрон, Стармер и Зеленский подписали документ о размещении на Украине многонациональных сил

 Макрон, Стармер и Зеленский подписали документ о размещении на Украине многонациональных сил

Уиткофф заявил о прогрессе на консультациях по гарантиям безопасности Украины
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });