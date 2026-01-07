Поиск

Politico сообщило, что из декларации "коалиции желающих" убрали детали о роли США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подробности о возможном участии США в планируемых многонациональных силах на Украине исключили из соответствующей декларации о намерениях, принятой накануне "коалицией желающих" (группа стран, оказывающих поддержку Украине - ИФ), сообщает Politico.

"Детали участия США в многонациональных силах на Украине, наличествующие в более ранней, просмотренной Politico, версии, убрали. Там оговаривалось, что США обязуются поддержать контингент в случае атаки на него, оказать содействие с разведкой и логистикой", - отмечает издание.

Оно напомнило, что США также не стали подписывать во вторник декларацию о намерениях, несмотря на то, что от них ожидали этого шага.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях по поводу размещения на украинской территории многонациональных сил после остановки там боевых действий. Макрон, комментируя итоги заседания, заверил, что США выразили готовность участвовать в механизмах по мониторингу режима прекращения огня.

В свою очередь спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отметил, что как полагают в Вашингтоне, США в основном завершили работу над протоколами по будущим гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, он сообщил, что США продолжат переговоры по территориальным спорам между Киевом и Москвой и выразил надежду на достижение компромисса по этому вопросу.

