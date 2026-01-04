Поиск

Йеменские войска вошли в административный центр провинции Хадрамаут, занятой бойцами ЮПС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Войска правительства Йемена вступили в портовый город Эль-Мукалла – административный центр провинции Хадрамаут, которую ранее взяли под контроль отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), сообщает в воскресенье Al Arabiya.

Ранее в воскресенье губернатор Хадрамаута Салем ак-Кунбаси заявил, что силы правительства находятся на окраинах города. Он также призвал бойцов ЮПС уйти из аэропорта Эль-Мукаллы.

Al Arabiya напоминает, что председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими ранее назначил губернатора командующим войсками в провинции Хадрамаут, наделив его соответствующими полномочиями.

В минувшую пятницу губернатор объявил, что войска начали операцию по установлению контроля над военными объектами в провинции, "мирным и организованным образом".

В декабре 2025 года поддерживаемый ОАЭ ЮПС взял под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра, которые до этого управлялись признанным на международном уровне йеменским правительством. Затем Саудовская Аравия заявила о необходимости для ЮПС отвести свои силы из занятых провинций, нанесла удары по судам в портовом городе Эль-Мукалла. По данным агентства SPA, целью ударов были прибывшие из Фуджейры (ОАЭ) два корабля, которые доставили "большое количество оружия и боевых машин" силам ЮПС.

31 декабря военные ОАЭ приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в провинции Хадрамаут.

В то же время Эр-Рияд предложил принять у себя мирную конференцию с участием сил южного Йемена для стабилизации ситуации. В ЮПС эту инициативу приветствовали.

