Поиск

В йеменском ЮПС заявили, что его лидер остается в Адене

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В сепаратистском Южном переходном совете (ЮПС) опровергли заявления арабской коалиции, что его лидер Айдарус Касем Абдул Азиз аз-Зубейди скрылся в неизвестном направлении, сообщает в среду Associated Press.

"В то время как высокопоставленная делегация ЮПС ведет переговоры в Саудовской Аравии, аз-Зубейди остается в Адене, чтобы гарантировать безопасность и стабильность. Он не оставит свой народ, будет вести прямой диалог, как позволят условия", - заявил представитель ЮПС, занятый вопросами международных дел Амр аль-Бидх.

Ранее в возглавляемой Саудовской Аравии коалиции заявили, что вместо того, чтобы вылететь в Эр-Рияд на переговоры по проблемам южного Йемена, аз-Зубейди бежал. При этом, по версии коалиции, он приказал своим вооруженным подчиненным выдвинуться из своих лагерей к провинции Эд-Дали на юго-западе страны. Десяткам лояльных ему бойцов раздали оружие и боеприпасы в Адене с целью начать там беспорядки.

В миреПрезидентский совет Йемена обвинил лидера Южного переходного совета в госизменеЧитать подробнее

В коалиции также сообщили об ударах по вражеским позициям в Эд-Дали.

Источник телеканала Al Arabiya сообщил, что под удар коалиции в Эд-Дали попал крупный склад вооружений, который принадлежит аз-Зубейди.

В декабре 2025 года поддерживаемый ОАЭ ЮПС взял под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра, которые до этого управлялись йеменским правительством. Затем Саудовская Аравия заявила о необходимости для ЮПС отвести свои силы из занятых провинций, нанесла удары по судам в портовом городе Эль-Мукалла.

31 декабря военные ОАЭ приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в провинции Хадрамаут. Йеменские войска тем временем вновь занимают провинции на юге страны.

В то же время Эр-Рияд предложил принять у себя мирную конференцию с участием сил южного Йемена для стабилизации ситуации.

Йемен ЮПС Южный переходный совет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндии заявили, что сухогруз Fitburg может продолжить рейс после устранения недостатков

Китай осуждает действия США в отношении Венесуэлы

WSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить Гренландию

 WSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить Гренландию

Politico сообщило, что из декларации "коалиции желающих" убрали детали о роли США

Что случилось этой ночью: среда, 7 января

Корабль береговой охраны США преследует танкер под флагом РФ в Атлантике

Чиновники США вели переговоры с Родригес за несколько месяцев до захвата Мадуро

Семь американских военных получили ранения в ходе операции в Венесуэле

 Семь американских военных получили ранения в ходе операции в Венесуэле

Самолеты США и НАТО следят за танкером Marinera под российским флагом

Трамп заявил, что Венесуэла передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8073 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 97 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });