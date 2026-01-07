В йеменском ЮПС заявили, что его лидер остается в Адене

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В сепаратистском Южном переходном совете (ЮПС) опровергли заявления арабской коалиции, что его лидер Айдарус Касем Абдул Азиз аз-Зубейди скрылся в неизвестном направлении, сообщает в среду Associated Press.

"В то время как высокопоставленная делегация ЮПС ведет переговоры в Саудовской Аравии, аз-Зубейди остается в Адене, чтобы гарантировать безопасность и стабильность. Он не оставит свой народ, будет вести прямой диалог, как позволят условия", - заявил представитель ЮПС, занятый вопросами международных дел Амр аль-Бидх.

Ранее в возглавляемой Саудовской Аравии коалиции заявили, что вместо того, чтобы вылететь в Эр-Рияд на переговоры по проблемам южного Йемена, аз-Зубейди бежал. При этом, по версии коалиции, он приказал своим вооруженным подчиненным выдвинуться из своих лагерей к провинции Эд-Дали на юго-западе страны. Десяткам лояльных ему бойцов раздали оружие и боеприпасы в Адене с целью начать там беспорядки.

В коалиции также сообщили об ударах по вражеским позициям в Эд-Дали.

Источник телеканала Al Arabiya сообщил, что под удар коалиции в Эд-Дали попал крупный склад вооружений, который принадлежит аз-Зубейди.

В декабре 2025 года поддерживаемый ОАЭ ЮПС взял под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра, которые до этого управлялись йеменским правительством. Затем Саудовская Аравия заявила о необходимости для ЮПС отвести свои силы из занятых провинций, нанесла удары по судам в портовом городе Эль-Мукалла.

31 декабря военные ОАЭ приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в провинции Хадрамаут. Йеменские войска тем временем вновь занимают провинции на юге страны.

В то же время Эр-Рияд предложил принять у себя мирную конференцию с участием сил южного Йемена для стабилизации ситуации.